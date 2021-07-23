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Авиарейсы на Сейшельские острова планируют запустить из Казахстана
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Вчера в 10:54

Авиарейсы на Сейшельские острова планируют запустить из Казахстана

Авиарейсы на Сейшельские острова из Алматы планирует запустить национальная государственная авиакомпания Air Seychelles.

Первый рейс вылетит 2 августа из международного аэропорта Алматы. Длительность полета составит больше девяти часов, и самолет приземлится в международном аэропорту Сейшельских островов утром 3 августа 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, чартерные рейсы будут выполняться лайнером A320neo на 168 посадочных мест. Всего планируется привезти 500 казахстанцев на Сейшельские острова. Так авиакомпания планирует познакомить казахстанских туристов с новым направлением. Далее, в октябре, планируется сформировать долгосрочную серию полетов на зимние месяцы.

Источник: tengritravel.kz

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