Авиарейс Алматы — Баку возобновят 6 ноября

Казахстан возобновляет регулярные прямые рейсы с Азербайджаном с 6 ноября текущего года.

Перелеты с 7 ноября будет выполнять авиакомпания «Эйр Астана» по маршруту Алматы — Баку с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Embraer Е190-Е2.

В свою очередь азербайджанская авиакомпания «Азербайджан Хава Йоллары» планирует начать выполнять рейсы по маршруту Алматы — Баку уже с 6 ноября 2021 года. Рейсы будут выполняться с частотой один рейс в неделю по субботам на воздушном судне типа А-319.

Источник: tengritravel.kz