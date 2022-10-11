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Авиакомпания China Airlines представила самолет Pikachu Jet в расцветке известного аниме
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Сегодня в 10:17

Авиакомпания China Airlines представила самолет Pikachu Jet в расцветке известного аниме

Авиаперевозчик Тайваня China Airlines представил свой Pikachu Jet CI, который стал первым в истории острова самолетом в ливрее Pokemon и уже признан самым красочным в истории China Airlines.

Уникальную ливрею нанесли на Airbus A321neo с регистрационным номером B-18101, который также стал первым самолетом этого типа, поставленным авиакомпании в ноябре прошлого года.

China Airlines приняла участие в проекте японской компании The Pokemon Company Flying Pikachu Project. В свою очередь, The Pokemon Company разработала ливрею фюзеляжа исключительно для тайваньского авиаперевозчика. Ливрея, на которой изображены 11 покемонов, включая Пикачу, наносилась примерно три недели с использованием 36 типов краски. Над окном кабины пилотов находится спрятанное яйцо с Пикачу и Шеймином, как если бы они управляли самолетом.

Источник: uzdaily.uz

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#красота #технологии #самолет #авиакомпания #покемон
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