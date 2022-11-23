«Аватар: Путь воды» обзавелся новым трейлером

Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. В мировой прокат картина выйдет 16 декабря.

В ролике показали обучение детей Джейка Салли и Нейтири жизни на Пандоре и кадры битвы жителей планеты с людьми, которые пытаются захватить их дом.

Действие фильма «Аватар: Путь воды» происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Сюжет рассказывает о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли исполнят Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и С.Дж.Джонс.

Источник: daily.afisha.ru