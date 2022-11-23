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«Аватар: Путь воды» обзавелся новым трейлером
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Сегодня в 10:28

«Аватар: Путь воды» обзавелся новым трейлером

Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. В мировой прокат картина выйдет 16 декабря.

В ролике показали обучение детей Джейка Салли и Нейтири жизни на Пандоре и кадры битвы жителей планеты с людьми, которые пытаются захватить их дом.



Действие фильма «Аватар: Путь воды» происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Сюжет рассказывает о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.

В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли исполнят Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и С.Дж.Джонс.

Источник: daily.afisha.ru

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