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«Аватар-2» заработал больше 1,5 миллиарда долларов. Джеймс Кэмерон заявил, что следующим фильмам — быть
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Сегодня в 10:58

«Аватар-2» заработал больше 1,5 миллиарда долларов. Джеймс Кэмерон заявил, что следующим фильмам — быть

«Аватар: Путь воды» собрал в прокате по всему миру 1,51 миллиарда долларов, следует из данных на 5 января. Режиссер Джеймс Кэмерон уверен, что фильм с легкостью перешагнет «цифру безубыточности», и он снимет продолжение.

«Учитывая темпы сборов, фильм выйдет на окупаемость уже через несколько дней. Похоже, что мне не отвертеться — придется выпускать остальные части», — сказал Кэмерон. Для третьего и четвертого фильма, по оценке постановщика, понадобится еще шесть или семь лет.

Бюджет «Аватара-2» оценивается в более чем 400 миллионов долларов, а расходы на маркетинг составили не менее 600 миллионов.

Источник: daily.afisha.ru

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