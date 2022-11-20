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Астрономы создали огромную интерактивную карту космоса — от Земли до самого края Вселенной
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Сегодня в 10:05

Астрономы создали огромную интерактивную карту космоса — от Земли до самого края Вселенной

Астрономы из Университета Джона Хопкинса создали интерактивную карту Вселенной, на которой отмечены положение и цвет 200 000 галактик, простирающихся от нашей галактики Млечный путь до самого края наблюдаемой Вселенной. Карта создана на основе двух десятков лет наблюдений проекта «Слоановский цифровой небесный обзор». Работа призвана дать понять обычным людям о вселенских масштабах мира, в котором мы живем.



В конечном итоге по наблюдениям будет создан звездный атлас, включающий несметное число звезд в различных масштабах. Созданная астрономами Брисом Менарди и Никитой Штаркманом карта интересна тем, что начинается она с нашей галактики и заканчивается краем Вселенной — границей, которая обозначена реликтовым излучением. Вселенная есть и за этим краем, но свет от нее к нам еще не дошел.

Каждая точка на карте — это галактика, в каждой из которых находятся миллиарды звезд и других объектов.

Источник: 3dnews.ru

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#космос #астрономия #карта #ученые #вселенная
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