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Астрофизики создали самую большую двумерную карту вселенной
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Сегодня в 10:42

Астрофизики создали самую большую двумерную карту вселенной

Группа ученых из Национальной обсерватории Кит-Пик в штате Аризона собирала изображения и соединяла их друг с другом на протяжении шести лет. Карту составили с помощью астрономического прибора под названием DESI. Это массив, закрепленный на телескопе Mayall и предназначенный для проведения спектрографических исследований галактик.


DESI удалось собрать «паутину» из более чем 7,5 миллиона галактик. Устройство продолжит сканировать их до 40 миллиона.

Основная цель двумерной карты — идентифицировать галактики и квазары, которые будет снимать миссия DESI, чтобы точно определить их смещение и расстояние. Это даст новые подробности о темной энергии.

Источник: tjournal.ru

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