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Астана вошла в топ интеллектуальных и «умных» городов мира
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Сегодня в 10:29

Астана вошла в топ интеллектуальных и «умных» городов мира

Астана вошла в топ-21 самых интеллектуальных городов Smart21 community of 2023 по версии Intelligent Community Forum.

В оценку входят следующие показатели:

— обеспечение необходимой цифровой основы для экономического роста и широкополосное подключение в сети

— объединение цифровых технологий с доступом, обучением и мотивацией внедрения цифровых технологий

— удовлетворение спроса специалистов, которые могут повысить ценность за счет знаний и цифровых навыков

— создание роста за счет инновационных партнерских отношений и инвестиций в умный город

— энергия граждан, улучшение качества жизни и предоставление больших экономических возможностей

— расширение взаимодействия с цифровыми инструментами, которые создают образовательное партнерство.

Кроме того, столица Казахстана заняла 64 место в рейтинге умных городов Smart Centres Index, обогнав Москву, Варшаву, Рим.

Рейтинг отслеживает три аспекта, связанные с инновациями и технологиями в городах:

Innovation Support — поддержка, оказываемая регулирующими и другими госорганами инновации и технологии в городе

Creative Intensity — интенсивность технологических и инновационных услуг и возможностей в городе

Delivery Capability — качество технологических и инновационных работ, проводимых в городе.

Источник: bluescreen.kz

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#астана #казахстан #город #рейтинг #интеллект
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