«Яндекс» разделит сервисы на две бизнес-группы

«Яндекс» несколько лет развивал бизнес-юниты, однако теперь принял решение объединить их в две бизнес-группы.

К первой группе «Поиск, рекламные и облачные сервисы» будут относиться «Дзен», «Услуги», «Облако», коммерческий департамент «Рекламы», сервисы для малого бизнеса и «Гео». Группу возглавит руководитель поискового портала Андрей Стыскин.

Во вторую — E-commerce и ridetech — войдут суперапп «Яндекс Go», каршеринг «Яндекс.Драйв», доставка еды и продуктов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», платформа акций и скидок в магазинах «Едадил», сервисы логистики и весь «Яндекс.Маркет». Бизнес-группа будет находиться под руководством CEO-группы «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.

Источник: rb.ru