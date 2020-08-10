«Астана» сыграет в Лиге чемпионов против брестского «Динамо»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Чемпион Казахстана «Астана» был в четвертой корзине жеребьевки среди сеянных, в числе возможных соперников были: «Динамо» (Брест, Беларусь), «Рига» (Латвия), «Тирана» (Албания), «Силекс» (Македония). В итоге подопечным Михала Билека предстоят сыграть с «Динамо» в Бресте.

Это противостояние будет состоять из одной игры 18 или 19 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти. Победитель выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший попадет во второй отборочный раунд Лиги Европы.