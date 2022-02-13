Astana Hub совместно с МТС StartUp Hub открывает набор в программу 5G-инкубации

«МТС» — ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Международный Технопарк IT-стартапов Astana Hub объявляют о старте программы 5G-инкубации для проектов в области AR/VR-технологий, голограмм, ХR-платформ для общения и совместного просмотра контента и других решений, которые будут работать в метавселенных, а также для проектов в сфере беспилотного транспорта и цифровой промышленности.

5G-инкубация — это международная программа для доработки и тестирования новых цифровых продуктов с использованием преимуществ технологии 5G. Стартапы получат доступ к IT-инфраструктуре для тестирования и разработки решений с использованием 5G на базе Astana Hub. Со стороны МТС будет предоставлена экспертная и грантовая поддержка.

Ищут решения по направлениям:

— XR и телеприсутствие для B2C

— AR/VR для промышленности

— беспилотные и роботизированные решения

— машинное зрение.

— дистанционное управление техникой.

Принимаются команды с готовым продуктом или продуктом на стадии MVP.

Подать заявку на участие в программе 5G-инкубации можно до 27 февраля.

Источник: astanahub.com