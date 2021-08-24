Astana Hub профинансирует 35 стартапов до конца года

IT-стартапы Казахстана, стран СНГ и всего мира получат до 20 млн тенге на развитие проектов.

При этом будет предоставлено бесплатное рабочее пространство, консультации экспертов, обучение и PR поддержка.

Для получения средств нужно пройти конкурсный отбор и стать участником Astana Hub.

Порядок проведения отбора включает шесть этапов: подача заявки, диагностика, первичный отбор, питчинг и оценка, решение комиссии, заключение договора.

Заявки от проектов на стадии MVP принимаются до 18 сентября, Product/market fit и Scale (фаза масштабирования) — до 4 сентября.

Подать заявку можно здесь.

Источник: thetech.kz