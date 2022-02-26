Astana Hub объявляет прием заявок на программу непрерывной поддержки стартапов Techpreneurs

Принимаются заявки от IT-проектов на стадии идеи или MVP, регулярных продаж — product/market fit, либо активного развития и масштабирования стартапа.

Участников ждут воркшопы по таким темам, как: «Бизнес-модель и рынок», «Исследование клиентов», «Команда стартап-проекта», «Операционное», «Маркетинг», «Продажи», «Привлечение инвестиций». Также оказывается помощь команды наставников в постановке целей и проверки гипотез на индивидуальных консультациях.

Подать заявку на участие в Techpreneurs можно здесь.

Источник: instagram.com