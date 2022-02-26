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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Astana Hub объявляет прием заявок на программу непрерывной поддержки стартапов Techpreneurs
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Сегодня в 10:06

Astana Hub объявляет прием заявок на программу непрерывной поддержки стартапов Techpreneurs

Принимаются заявки от IT-проектов на стадии идеи или MVP, регулярных продаж — product/market fit, либо активного развития и масштабирования стартапа.

Участников ждут воркшопы по таким темам, как: «Бизнес-модель и рынок», «Исследование клиентов», «Команда стартап-проекта», «Операционное», «Маркетинг», «Продажи», «Привлечение инвестиций». Также оказывается помощь команды наставников в постановке целей и проверки гипотез на индивидуальных консультациях.

Подать заявку на участие в Techpreneurs можно здесь.

Источник: instagram.com

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#технологии #стартапы #it #astanahub #поддержка
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