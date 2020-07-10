Astana Hub объявляет набор на второй поток онлайн «Школы трекеров»

Участники получат возможность работы с лучшими проектами Astana Hub в онлайн-формате.
«Школа трекеров» — это уникальный курс обучения, который поможет обрести новую специальность ментора и научит сопровождать проекты от стадии идеи до готового бизнеса.
Ученики «Школы трекеров» получат:
— инструменты и чек-листы для развития бизнеса, проверенные на сотнях проектов
— опыт по работе с клиентами или портфельными проектами для достижения результата в бизнесе
— профессиональный рост в качестве трекера и ментора проектов
— новые способы заработать, помогая клиентам улучшать их бизнес
— сертификат, подтверждающий прохождение курса и освоение методики трекинга.
Длительность обучения трекеров состоит из двух этапов:
— два дня теоретического обучения
— два месяца практики с реальными стартапами.
Дедлайн подачи заявки — 31 июля.
Период обучения: 31 июля — 30 сентября.
Для участия необходимо заполнить форму заявки по ссылке.