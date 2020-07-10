Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/62f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/62fba6da55a498eaecbcd8c48a588ab7.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
astana-hub-ob-yavlyaet-nabor-na-vtoroy-potok-onlayn-shkoly-trekerov
Astana Hub объявляет набор на второй поток онлайн «Школы трекеров»
85
/
/

Сегодня в 10:57

Astana Hub объявляет набор на второй поток онлайн «Школы трекеров»

Участники получат возможность работы с лучшими проектами Astana Hub в онлайн-формате.

«Школа трекеров» — это уникальный курс обучения, который поможет обрести новую специальность ментора и научит сопровождать проекты от стадии идеи до готового бизнеса.

Ученики «Школы трекеров» получат:

— инструменты и чек-листы для развития бизнеса, проверенные на сотнях проектов

— опыт по работе с клиентами или портфельными проектами для достижения результата в бизнесе

— профессиональный рост в качестве трекера и ментора проектов

— новые способы заработать, помогая клиентам улучшать их бизнес

— сертификат, подтверждающий прохождение курса и освоение методики трекинга.

Длительность обучения трекеров состоит из двух этапов:

— два дня теоретического обучения

— два месяца практики с реальными стартапами.

Дедлайн подачи заявки — 31 июля.

Период обучения: 31 июля — 30 сентября.

Для участия необходимо заполнить форму заявки по ссылке.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #стартапы #школа #astanahub
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Mail.ru Group откроет платформу для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях
175
Информацию об отгрузке бесплатных лекарств по медорганизациям можно увидеть онлайн
1108
99 000 новых квартир в этом году введут в эксплуатацию по программе «Нурлы жер»
1222