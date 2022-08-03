Astana Hub начал прием заявок на второй поток совместной программы с Google for Startups

Первый поток программы Silkway Accelerator от Google for Startups и Astana Hub уже дал положительные результаты. Стартап UvU в период обучения на проекте совершил предпродажи на сумму более $1,5 миллиона.

Запуск первого потока программы состоялся 8 июля, обучение стартапов продолжится до конца сентября. На первый поток были отобраны 15 лучших проектов на стадиях Product/Market Fit, Scale из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Монголии и Таджикистана.

Участники программы получили бесплатный доступ к уникальным мастер-классам и наставничеству от топовых экспертов Google, опытных трекеров и менторов Astana Hub, PR-поддержку. Кроме того, Astana Hub обеспечил участников апартаментами для проживания, коворкингом. Они научились эффективно выстраивать бизнес-процессы, партнерские связи, масштабироваться, подготовились к привлечению инвестиций. Стартапы также могут претендовать на получение финансирования до 25 миллионов тенге по программе Seed Money.

Второй поток программы Silkway Accelerator стартует 2 сентября. В отборе могут принять участие стартапы из Центральной Азии, Азербайджана и Монголии. Он проходит в несколько этапов, проекты оценивает специальная комиссия, куда входят эксперты из стран Центральной Азии и представители Google Developers. Обучение пройдет в офлайн-формате в Нур-Султане и продлится три месяца.

Заявки для участия в Silkway Accelerator принимаются до 21 августа по ссылке.