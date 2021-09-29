Astana Hub и Solyanka запускают акселератор SCALERATOR для увеличения экспорта IT-услуг

Цифровой технопарк Astana Hub и ивент-агентство Solyanka запускают акселерационную программу, которая поможет участникам увеличить продажи и найти партнеров на рынках Америки, Европы и Ближнего зарубежья.

Заявки принимаются до 4 октября. Принять участие могут IT-компании из Казахстана.

В программе акселерации:

— встречи с потенциальными партнерами и клиентами на международных рынках

— менторская поддержка от экспертов в продажах по конкретному рынку

— консультации со специалистами по маркетингу и PR

— юридическая поддержка.

По итогам SCALERATOR компании смогут адаптировать продукт под новые рынки, улучшить знания в сфере IT-экспорта и заключить международные контракты.

Подать заявку можно на сайте.

Источник: rb.ru