Astana Hub и Solyanka запускают акселератор SCALERATOR для увеличения экспорта IT-услуг

Цифровой технопарк Astana Hub и ивент-агентство Solyanka запускают акселерационную программу, которая поможет участникам увеличить продажи и найти партнеров на рынках Америки, Европы и Ближнего зарубежья.
Заявки принимаются до 4 октября. Принять участие могут IT-компании из Казахстана.
В программе акселерации:
— встречи с потенциальными партнерами и клиентами на международных рынках
— менторская поддержка от экспертов в продажах по конкретному рынку
— консультации со специалистами по маркетингу и PR
— юридическая поддержка.
По итогам SCALERATOR компании смогут адаптировать продукт под новые рынки, улучшить знания в сфере IT-экспорта и заключить международные контракты.
Подать заявку можно на сайте.
Источник: rb.ru