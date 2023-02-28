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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Астана для местных: 10 интересных мест для тех, кто знает город наизусть
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Город Нур-Султан

Сегодня в 13:30

Астана для местных: 10 интересных мест для тех, кто знает город наизусть

Куда сходить в Астане, если вы родились в городе и знаете каждый уголок. В нашей подборке уютные кофейни, боулинг и гастро-площадь.



PINgWIN, @pingwin_bowling


Атмосферное боулинг-караоке с дружной командой. Предлагаются специальные бонусы за регистрацию в программе лояльности. Можно поиграть с друзьями и перекусить.


TEMPLE, @temple.kz


Яркий экспериментальный коктейльный бар в центре города. Здесь подают уникальные коктейли, созданные по особой технологии. Идеальное место для тех, у кого необычные вкусовые предпочтения.


«Музыкальный театр юного зрителя»


Здесь можно посмотреть выступления молодых актеров театра и провести приятный вечер в кругу близких. Все постановки на казахском языке, вы услышите знакомые песни и интерпретации казахских произведений и исторических событий.


Food Park, @foodpark_astana


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Уникальное место в городе — семейное пространство Food Park. Здесь представлены пять видов кухонь, среди которых азиатская, американская, национальная, итальянская и собственная кондитерская Sweet Lily.


Cheese Mart, @cheesemart.kz


Здесь производят высококачественную продукцию из 100% натурального молока и на основе итальянских заквасочных культур. В маркете представлены сыры без усилителей вкуса, без ГМО и консервантов. Можно ознакомиться с технологией приготовления ремесленного сыра.


VARVAR RESTAURANT, @varvar.restaurant


Новое заведение в столице в стиле викингов с изысканной кухней. Здесь можно отведать аппетитные стейки и попробовать фирменные напитки от бармена.


ART BAZA, @artbaza_ast


Screenshot_24.png

Это творческое пространство, которое сочетает в себе сразу несколько функций: коворкинг для художников, место для набросков с натуры, класс по урокам акварели и место для лекций.


Qazaq Books, @qazaqbooks


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Книжный магазин с классическими произведениями на казахском языке. На полках можно увидеть произведения Толкина, Стивен Кинга, Джейн Остен и других
Магазин расположен в ТРЦ Abu Dhabi Plaza.


Гастро-площадь «ЦЕНТР», @gastro.center


Самая большая гастро-площадь в Казахстане. Здесь представлены разные виды кухонь, начиная от национальной заканчивая китайской. В здании два этажа, есть продуктовые лавки, рестораны и гастро-корнеры.


Sky Beach Club, @skybeachclubastana


Место, о котором вы знаете, но скорее всего ни разу не были. Тропический климат, мягкий песок и постоянный купальный сезон. Здесь расположены детские бассейны и фитнес-бар.

Узнайте первыми:

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#астана #казахстан #кудасходить #столица
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.