Астана для местных: 10 интересных мест для тех, кто знает город наизусть

«Музыкальный театр юного зрителя»

Атмосферное боулинг-караоке с дружной командой. Предлагаются специальные бонусы за регистрацию в программе лояльности. Можно поиграть с друзьями и перекусить.Яркий экспериментальный коктейльный бар в центре города. Здесь подают уникальные коктейли, созданные по особой технологии. Идеальное место для тех, у кого необычные вкусовые предпочтения.Здесь можно посмотреть выступления молодых актеров театра и провести приятный вечер в кругу близких. Все постановки на казахском языке, вы услышите знакомые песни и интерпретации казахских произведений и исторических событий.Уникальное место в городе — семейное пространство Food Park. Здесь представлены пять видов кухонь, среди которых азиатская, американская, национальная, итальянская и собственная кондитерская Sweet Lily.Здесь производят высококачественную продукцию из 100% натурального молока и на основе итальянских заквасочных культур. В маркете представлены сыры без усилителей вкуса, без ГМО и консервантов. Можно ознакомиться с технологией приготовления ремесленного сыра.Новое заведение в столице в стиле викингов с изысканной кухней. Здесь можно отведать аппетитные стейки и попробовать фирменные напитки от бармена.Это творческое пространство, которое сочетает в себе сразу несколько функций: коворкинг для художников, место для набросков с натуры, класс по урокам акварели и место для лекций.Книжный магазин с классическими произведениями на казахском языке. На полках можно увидеть произведения Толкина, Стивен Кинга, Джейн Остен и другихМагазин расположен в ТРЦ Abu Dhabi Plaza.Самая большая гастро-площадь в Казахстане. Здесь представлены разные виды кухонь, начиная от национальной заканчивая китайской. В здании два этажа, есть продуктовые лавки, рестораны и гастро-корнеры.Место, о котором вы знаете, но скорее всего ни разу не были. Тропический климат, мягкий песок и постоянный купальный сезон. Здесь расположены детские бассейны и фитнес-бар.