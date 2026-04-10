Асхат Акибаев о том, как создал Всемирные игры кочевников и как его проекты объединяют людей





Кто я





Я человек, который пытается соединять культуры, времена, людей и смыслы. Но мне ближе другое слово — проводник. Проводник идей, в которых человечество может быть разным.

Я глубоко убежден: мир не станет единым, если все станут одинаковыми. Он станет единым тогда, когда люди научатся уважать различия.

Я мечтатель и в то же время человек действия — именно в этом моя главная сила. Многие умеют мечтать. Многие умеют управлять. Но редко эти качества соединяются в одном человеке. Идея сама по себе — это еще не ценность. Она становится ценностью тогда, когда начинает менять реальность.

Я создаю платформы смысла. Всемирные игры кочевников, Всемирные этно-игры, Этновидение, Мировая традиционная борьба, I am nomad, World Ethno Records — это не только про спорт, фестивали или красивые события. Это также про сохранение культур, диалог цивилизаций и про попытку найти новую модель объединения мира.

Культура — это не прошлое. Это живая энергия народа в настоящем. И если она перестает быть живой, она начинает исчезать. А когда она звучит, движется, соревнуется, объединяет, вдохновляет — тогда она жива.

Живая культура всегда сильнее любой экспозиции в музее.

Сегодня исчезают не просто языки — исчезают целые миры. А когда исчезает язык, вместе с ним уходит особый способ чувствовать мир, мыслить, передавать память, понимать добро, красоту, честь, связь поколений. Это огромная потеря, но трагедия в том, что она часто происходит тихо, без ощущения вселенской потери. И моя задача — сделать так, чтобы культура, языки, традиции перестали исчезать тихо и стали слышимыми для всего человечества.





Мы создаем пространства, где народы могут увидеть друг друга и почувствовать, что они не чужие.

Всемирные игры кочевников — это пространство диалога культур через язык древних традиций. Место, где многовековая мудрость народов встречается с будущим человечества. Кочевые цивилизации веками жили в движении, но не теряли корней. Они умели быть открытыми миру и при этом сохранять себя. И сегодня это особенно актуально. Ведь современный мир тоже находится в движении, только теперь ему нужно заново научиться не терять свою культурную глубину.

В этом смысле Всемирные игры кочевников — это не просто память о прошлом. Это модель будущего, в котором различие не ведет к конфликту, а становится основой уважения.

Всемирные этно-игры — это уже идея глобального уровня. Это попытка собрать на одной площадке все лучшее, что есть у народов мира: игры, культуру, обряды, музыку, традиционные знания, самобытность. Мы хотим показать, что культурное многообразие — не архаика и не декоративный фон. Это ресурс будущего человечества, основа устойчивости общества. Культура влияет на то, как люди думают, как они взаимодействуют, будут ли они конфликтовать или договариваться. Если мы недооцениваем культуру, потом боремся с последствиями, не понимая причин. Поэтому я убежден: в XXI веке культура должна занять свое место в глобальной системе координат, наравне с экономикой и политикой.

Еще один проект World Ethno Records — идея фиксировать не просто достижения, а культурную значимость достижений. С уважением относясь к уже существующим системам, я все же считаю, что пришло время открыть новую страницу — этно-рекордов. Где будут важны не случайные крайности, а этика, культура, достоинство, масштаб и величие народов. Для меня это логичное продолжение всей философии наших проектов.

Мои ценности





Мои принципы простые: подлинность, масштаб, смысл.

Если в проекте нет смысла — он обречен. Если в нем нет подлинности — он не тронет людей. Если в нем нет масштаба — он не сможет повлиять по-настоящему.

Я никогда не продвигаю проекты, которые унижают чью-то культуру, ставят эффект выше достоинства или наносят вред. Тогда теряется сама идея. Тогда это уже не развитие, а разрушение.

Иногда грань между ярким событием и дешевым эффектом тонкая. Но если ты работаешь с культурой, ты обязан чувствовать эту грань.





Неопределенность — это не препятствие. Это нормальная среда для создания нового. Если ждать полной ясности, можно никогда не начать. Я исхожу из простой мысли: если идея правильная — путь найдется.

Все по-настоящему большие проекты в начале кажутся слишком смелыми, слишком сложными, иногда даже невозможными. Но опыт научил меня одной вещи: невозможное — это часто просто еще не реализованное.

Когда начинаешь по-настоящему понимать, сколько на Земле народов, языков, культур, сколько разных путей человечество прошло через века, ты уже не можешь мыслить узко. Ты начинаешь иначе относиться к жизни, к людям, к ответственности. Поэтому меня сформировал опыт реализации больших проектов. Он закаляет. Убирает иллюзии, но при этом усиливает веру в то, что большие смыслы можно воплощать в реальность.

К критике я отношусь спокойно. Критика — это либо сигнал, либо шум. И одна из зрелых способностей человека — научиться различать одно от другого.

Не всякая критика помогает. Но любая критика заставляет остановиться, посмотреть со стороны, сделать выводы. А значит, в ней все равно есть польза.

Меня восхищают люди, которые достигают больших результатов и при этом остаются открытыми миру, живыми, интересными, не закрываются в собственной важности.

Еще меня восхищает способность сохранять свою идентичность и при этом быть уважительным к другому. Это редкое качество. Но именно оно делает человека по-настоящему большим.

Влияние и будущее





Я бы хотел повлиять на то, как человечество воспринимает различия.

Хочу, чтобы различие перестало быть причиной разделения и стало основой уважения. Чтобы мир понял простую вещь: будущее — не в одинаковости, не в унификации, а в уважении различий.

Мне кажется, это один из главных цивилизационных вызовов XXI века.





Я бы хотел оставить после себя мир, в котором культуры не исчезают. В котором языки сохраняются. В котором люди гордятся своей идентичностью и при этом чувствуют себя частью одного большого мира.

Мир, где различия — это не проблема, а богатство.

Если хотя бы немного приблизить такую реальность, значит, все было не зря.

Для меня важно не просто сделать проект, а сделать его значимым, настоящим и оставляющим след.

Я не люблю пустой шум. Не люблю бессмысленную активность ради картинки. Мне важно, чтобы у дела была глубина, чтобы оно жило дольше одного информационного цикла.

В конечном итоге мы не просто создаем события. Мы создаем пространство, где культуры остаются живыми.

Моя миссия — сделать так, чтобы человечество не потеряло богатство своих различий.