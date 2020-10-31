Артисты Astana Ballet из Бразилии о жизни в Казахстане

Рикардо Амаранте, родной город — Сан-Паулу, хореограф, @rickamar

Я был артистом балета больше 20 лет, ставил спектакли во многих странах мира. Последние пять лет работаюв Казахстане. В 2015 году меня пригласили поставить здесь один балет. Режиссеру понравились мои работы и вызванный энтузиазм публики. Поэтому меня пригласили постоянным хореографом в Astana Ballet.

О первом впечатлении

Меня впечатлила архитектура города и гостеприимство людей. Город показался футуристическим, я такого не видел. Мне понравилась культурная часть города, здесь есть два больших театра, и потрясающая еда. Все это повлияло на мое решение переехать сюда.

О трудностях

Нур-Султан — почти самая холодная столица в мире. Но я быстро адаптировался, так как 16 лет жил в Бельгии, где тоже холодно.

Также были сложности с языком. Однако за пять лет я немного подучил русский и уже могу общаться с местными.

О различиях

Самое большое отличие — архитектура. Она создает особую атмосферу, которая мне нравится. Пирамида и стеклянные здания не похожи ни на что.

Отличается менталитет людей, то, как они думают. Здесь все намного спокойнее. Никто не торопится, и к этому пришлось адаптироваться. В Европе процесс принятия решений и ведения бизнеса намного быстрее.

О сходстве

Люди в Казахстане гостеприимные, как и в Бразилии. Они также относятся к иностранцам. Еда, приправы, вкус и способ приготовления блюд иногда похожи на бразильскую кухню.

О людях

В менталитете казахстанцев есть старомодные взгляды. В Бразилии женщины равны с мужчинами, по крайней мере, они стараются быть такими. Здесь я вижу, что мужчины сильнее.





Люди часто не следят за своим времени и отнимают его у других. Крупным организациям нужно все планировать заранее, а не в последний момент. В Казахстане все делается в последний момент, но в итоге это как-то работает.

Что нравится

Мне нравится снег — это красивое зрелище. В Бразилии есть горы, а в Алматы они со снежными вершинами. Мне нравится то, что есть лыжные станции и все сделано для хорошего отдыха. Нравится хороший сервис в ресторанах.

Интересная история

У меня много воспоминаний, большинство из них связаны с работой. Меня много раз узнавали на улице, потому что люди любят балет и знают мои работы.

Одна из историй, которую я никогда не забуду — открытие EXPO в 2017 году. Я видел много фейерверков в жизни: на Новый год в Рио-де-Жанейро или на открытии Олимпийских игр и на карнавале в Бразилии. Но самый большой фейерверк я видел из окна своей квартиры во время этой выставки.

Наталия Фернандес Менес, родной город — Сан-Паулу, балерина, @nathymenes

Я солистка театра Astana Ballet. Живу в Казахстане уже год. В Бразилии артистам театра довольно тяжело, потому что нет поддержки со стороны государства. Я участвовала в нескольких балетных конкурсах в Бразилии и на одном из них получила контракт от судей, работающих в Astana Ballet.

О первом впечатлении

Я влюбилась в город. Здесь много света и красивых современных зданий. В Бразилии круглый год жарко, а здесь я впервые увидела снег.

О трудностях

Самая большая сложность — язык. Я не говорила по-русски, а здесь не так много людей, говорящих по-английски. Без знания языка в новой стране нелегко.

О людях

Люди здесь, как и в Бразилии, всегда хотят помочь. Они делают все возможное, чтобы поддержать вас. Если вы подружитесь, то они всегда будут рядом.





Мне нравится казахский народ. Люди здесь вежливые, нежные, добрые и дружелюбные. Они любят хорошо жить. Делают то, что хотят, и то, что будет для них хорошо. Не боятся сдаться и попробовать другое. У местных всегда есть время. Нам, бразильцам, нравится делать все быстро, а здесь люди более спокойные.

Что нравится

Мне нравится уровень безопасности в городе. Я была удивлена, когда увидела детей, идущих в школу в одиночку, и девушек, гуляющих по улицам ночью. В Бразилии это опасно.





Я ездила в Боровое и полюбила это место. Оно напоминает мой дом.

Интересная история

Однажды я пошла в Astana Opera, чтобы посмотреть спектакль. Это было в первый месяц пребывания здесь. Я все еще не говорила по-русски. После спектакля хотела заказать такси, но мне было сложно понять приложение. Было холодно, у меня отключился телефон, и я искала место, где можно было его зарядить. Подошла к служебному входу и спросила, может ли кто-нибудь помочь мне с такси. Одна женщина, которая немного говорила по-английски, вызвала такси и все объяснила. Но это заняло около часа на морозе, потому что я не знала, куда идти.

Уэсли Карвалью, родной город — Сан-Паулу, артист балета,@wesscarvalho





Я профессиональный артист балета с 2016 года. В Казахстане живу уже год. Переехал, чтобы работать и быть частью труппы Astana Ballet.



О первом впечатлении

Первое впечатление — холод и снег, которого я раньше не видел. Это меня поразило.





О трудностях

Язык был моей самой большой проблемой. Поначалу мне было страшно, но теперь легче общаться с людьми.

О людях

Самое прекрасное в казахстанцах — это то, как они уважают старших и заботятся друг о друге. Если у вас появится один настоящий друг из Казахстана, вы останетесь друзьями навсегда.

Что мне здесь нравится

В Бразилии я никогда не пробовал конину и молоко. В Казахстане я попробовал эти продукты, они вкусные. Мне нравятся конструкции и форма зданий в Астане и ночное шоу огней и красок. Я люблю гулять по городу вечерами.





Интересная история

Однажды мы с четырьмя друзьями-иностранцами решили заказать пиццу по телефону. Но женщина не говорила по-английски, а наш русский был недостаточно хорош, поэтому мы потратили 45 минут, чтобы попытаться понять друг друга, и в итоге нам привезли не ту пиццу.



