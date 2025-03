Архитектор из Великобритании о первом визите в Казахстан и возможностях международного сотрудничества

Адриан Добсон, исполнительный директор Королевского института британских архитекторов, поделился своими первыми впечатлениями о Казахстане, рассказал о важности сотрудничества в архитектуре, устойчивом городском развитии и возможностях для британских архитекторов в Центральной Азии.





Adrian Dobson, Executive Director for Knowledge and Standards at the Royal Institute of British Architects, linkedin

О себе

Я исполнительный директор по знаниям и стандартам в Королевском институте британских архитекторов. Это профессиональная ассоциация архитекторов в Великобритании, но у нас также есть члены по всему миру.

В мои обязанности входит контроль за образовательными и профессиональными стандартами, а также работа с правительством по вопросам, связанным с архитектурой и строительством.

О Казахстане

Я впервые в Казахстане. Ранее здесь не бывал и не имел каких-либо особых ожиданий перед поездкой, что сделало этот опыт еще более интересным. Одна из первых вещей, которая меня поразила, когда я прилетал на самолете, это огромные размеры страны. В полной мере ощущаешь ее масштаб, когда путешествуешь по ней.

В первый день я смог прогуляться по Алматы. Это был прекрасный солнечный день, а на земле лежал снег. Несмотря на холод, воздух был сухой, что делало прогулку вполне комфортной. Мне нравится смотреть на людей на улицах, в парках и просто чувствовать атмосферу города.

О поездке в Казахстан

У моей поездки две основные цели:

— во-первых, мы поддерживаем британское посольство, которое организовало торговую миссию в сфере инфраструктуры. Одна из задач Королевского института британских архитекторов — представлять интересы сертифицированных архитектурных бюро Великобритании. В рамках этой поездки около 25 архитектурных фирм приехали в Алматы, чтобы наладить контакты с местными застройщиками, подрядчиками и архитекторами, а также изучить возможности сотрудничество

— вторая часть визита связана с образованием. Мы также выполняем образовательную функцию, и я посетил КазГАСА, чтобы изучить возможности для сотрудничества. Мы хотим понять, как можем совместно работать над улучшением архитектурного образования и профессиональных стандартов.

В современном мире архитектура и строительство становятся все более международными. Однако успешные проекты требуют сотрудничества. Необходимо работать с людьми, обладающими местными знаниями и пониманием специфических условий и норм региона. Важно объединять разные навыки для гарантии того, что здания и инфраструктурные проекты соответствуют самым высоким стандартам.

Я всегда подчеркиваю, что строительные проекты занимают много времени — от идеи до завершения. Именно поэтому отношения между участниками проекта невероятно важны. Это не просто разовая сделка, как покупка в магазине, а длительный процесс, требующий доверия, сотрудничества и эффективной коммуникации на протяжении всего времени работы.

О Казахстане и международных возможностях

В быстрорастущих регионах, таких как Центральная Азия, развитие городов сопряжено с особыми вызовами. Многие города растут быстрыми темпами, что приводит к таким проблемам, как загруженность дорог, плохое качество воздуха и повышение температуры из-за климатических изменений. Один из ключевых способов решения этих проблем — устойчивое городское планирование: инвестиции в общественный транспорт и создание общественных пространств, которые работают в гармонии с природной средой, а не против нее.

Международный опыт особенно ценен в городском планировании, поскольку многие быстроразвивающиеся города сталкиваются с похожими проблемами. Обмен знаниями и изучение чужого опыта, среди которых как успешные решения, так и ошибки, помогают улучшать развитие городов по всему миру.

Что особенно отличает наш век, так это невероятная скорость роста городов. Если сравнить ситуацию с историческими примерами, например, с индустриализацией Парижа в XIX веке, современная урбанизация происходит гораздо быстрее. Чтобы эффективно управлять этим ростом, необходимы квалифицированные специалисты — градостроители, архитекторы, инженеры и мастера, способные реализовывать качественные проекты в больших масштабах.

Один из важных уроков, который можно вынести из опыта Великобритании, — это ценность сохранения уникального облика города. При планировании и проектировании новых районов важно не стирать характер города. Цель не в том, чтобы превратить Алматы в безликий мегаполис, а в том, чтобы гармонично интегрировать новые застройки, уважая его существующую городскую ткань. В Алматы уже заложена хорошо продуманная структура, и любые будущие изменения должны строиться на ее основе, а не разрушать ее.

Что хотел бы посетить в Казахстане

Если бы у меня было больше времени, я бы с удовольствием исследовал другие уголки страны. Казахстан — это огромная территория с разнообразными природными ландшафтами и культурными достопримечательностями.

Мне особенно интересно было бы посетить Астану, так как это относительно новый город с совершенно иным архитектурным обликом по сравнению с Алматы.

Кроме того, мне хотелось бы побывать в небольших исторических городах, связанных с Шелковым путем. Исследование архитектурного наследия Казахстана: от современных городских застроек до исторических памятников — стало бы для меня увлекательным опытом.