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Аргентинцы — чемпионы мира по футболу
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Сегодня в 11:10

Аргентинцы — чемпионы мира по футболу

В финальном матче Чемпионата мира по футболу в Катаре Аргентина обыграла Францию. Победителя определила серия пенальти, после двух овертаймов счет оставался 3:3.

Открыл счет в матче Лионель Месси, забив с пенальти на 23 минуте. Увеличил отрыв аргентинцев Анхель Ди Мария на 36-й минуте. Французам потребовалось две минуты во втором тайме, чтобы сравнять счет. На 80-й и 81-й минуте два гола забил Килиан Мбаппе, первый — с пенальти.

В основное время не удалось определить победителя. Третий гол Аргентины забил на второй минуте второго овертайма Месси. Через восемь минут счет сравнял Мбаппе, оформив хет-трик. В серии послематчевых пенальти аргентинцы обыграли французов со счетом 4:2.

Это третий раз, когда Аргентина побеждает на чемпионате мира. Первые два раза были в 1978 и 1986 годах.

Источник: daily.afisha.ru

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