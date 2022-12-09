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Apple выпустит свой первый автомобиль в 2026 году
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Сегодня в 10:37

Apple выпустит свой первый автомобиль в 2026 году

Компания Apple выпустит свой первый автомобиль в 2026 году.

Руководство Apple рассчитывало создать полностью автономный автомобиль, у которого не будет ни руля, ни педалей. Дизайн машины, вероятно, утвердят уже в 2023 году. А тестирование транспортного средства начнется не ранее 2025 года. Стоимость автомобиля может составить до 100 000 долларов.

Водителю станут доступны игры и просмотр фильмов, когда автомобиль будет двигаться на автопилоте. Кроме того, машина сможет определять свое местоположение, расстояние от объектов и людей, научится распознавать полосы.

Источник: daily.afisha.ru

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