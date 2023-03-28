Apple выпустит спецверсию наушников AirPods Pro II

На рынке должна появиться спецверсия второго поколения наушников AirPods Pro. Она будет выпущена североамериканской корпорацией Apple по требованию властей Евросоюза.

Основным отличием спецверсии наушников от актуальной модели будет являться наличие порта USB-C. Минг-Чи Куо утверждает, что наушники AirPods второй и третьей генерации зарядного кейса с USB-С не получат. Аналитик полагает, что разъем USB-C будет встроен Apple в кейс AirPods четвертого поколения.

Скорость зарядки кейса не увеличится. Apple просто заменит один порт на другой, как того требует действующее в Евросоюзе законодательство.

Источник: prostomob.com