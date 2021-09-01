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Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма The Velvet Underground
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Сегодня в 11:47

Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма The Velvet Underground

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма The Velvet Underground, посвященного истории одноименной американской рок-группы. Картину снял режиссер Тодд Хейнс.

Лента рассказывает о создании музыкального коллектива и его первых шагах на нью-йоркской сцене 1960-х годов, а также о дальнейшем становлении в качестве одной из самых влиятельных групп в истории рока.

В фильме можно будет увидеть архивные кадры и интервью с ключевыми фигурами в истории группы, а также ранее неизданные видео выступлений и экспериментальные записи, в том числе кадры, снятые художником Энди Уорхолом, — он был менеджером The Velvet Underground.

Впервые The Velvet Underground был показан на Каннском кинофестивале в июле. На Apple TV+ фильм можно будет посмотреть с 15 октября.

Источник: daily.afisha.ru

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