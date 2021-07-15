Apple разрабатывает сервис для покупки товаров в рассрочку

Внутри компании сервис называют Apple Pay Later. Он станет аналогом услуг «купи сейчас, плати потом», которые есть у некоторых других платежных систем, включая PayPal.
Пользователь, который совершает покупку через Apple Pay, сможет выбрать — оплатить ее четырьмя беспроцентными платежами, которые нужно вносить каждые две недели, или в течение нескольких месяцев, но с процентами. Процентные ставки за ежемесячные платежи пока неизвестны.
Новый сервис будет доступен для покупок как в розничных, так и в интернет-магазинах. Apple получает процент от сделок, совершенных с Apple Pay, что приносит компании больше $50 млрд в год дополнительной выручки
Источник: incrussia.ru