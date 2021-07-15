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Apple разрабатывает сервис для покупки товаров в рассрочку
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Сегодня в 10:29

Apple разрабатывает сервис для покупки товаров в рассрочку

Apple работает над сервисом, который позволит оплачивать любые покупки через Apple Pay частями. По их словам, партнером Apple в этом проекте станет банк Goldman Sachs, который будет оформлять необходимые для рассрочки займы.

Внутри компании сервис называют Apple Pay Later. Он станет аналогом услуг «купи сейчас, плати потом», которые есть у некоторых других платежных систем, включая PayPal.

Пользователь, который совершает покупку через Apple Pay, сможет выбрать — оплатить ее четырьмя беспроцентными платежами, которые нужно вносить каждые две недели, или в течение нескольких месяцев, но с процентами. Процентные ставки за ежемесячные платежи пока неизвестны.
Новый сервис будет доступен для покупок как в розничных, так и в интернет-магазинах. Apple получает процент от сделок, совершенных с Apple Pay, что приносит компании больше $50 млрд в год дополнительной выручки

Источник: incrussia.ru

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