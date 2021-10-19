Apple провела вторую презентацию за осень

Apple провела вторую за осень презентацию со слоганом «В отрыв», посвятив ее новым MacBook Pro, AirPods третьего поколения и двум фирменным чипам — M1 Pro и M1 Max.

AirPods 3

В AirPods 3 изменили форму наушников. Теперь они как Pro — с укороченной «ножкой», но без силиконовых вкладок

В наушниках появилась поддержка «пространственного аудио» и Dolby Atmos, шумоподавления или «прозрачности» все так же нет

Добавили влагозащиту по стандарту IPX4 — можно мочить водой или потом, но погружение они могут не пережить

Обновили микрофоны — Apple утверждает, что они обеспечат четкую передачу голоса

Управление позаимствовали от Pro-модели: теперь нужно не тапать, а нажимать на ножку — туда встроен датчик нажатия

Дольше работают — до шести часов прослушивания от одного заряда или до 30 часов прослушивания при зарядке в кейсе. 5 минут зарядки дадут час прослушивания

Процессор остался тем же — это все еще H1 от прошлого поколения, но обновили акустику: наушники поддерживают вычислительное аудио Adaptive EQ, подстраивают звук в зависимости от плотно прилегания к уху и выравнивают частоты от потерь

Зарядный кейс теперь поддерживает стандарт зарядки MagSafe — раньше он заряжался по Qi.

M1 Pro состоит из 33,7 миллиарда транзисторов — это вдвое больше, чем в M1

Десятиядерный CPU содержит восемь высокопроизводительных и два высокоэффективных ядра — по сравнению с последними восьмиядерными ноутбуками конкурентов чип показывает в 1,7 раз лучшую производительность на том же уровне энергопотребления

M1 Pro оснащен 16-ядерной графикой, которая вдвое быстрее M1 и до семи раз быстрее конкурирующих процессоров в ПК-ноутбуках. В сравнении с дискретной графикой он обеспечивает лучшую производительность при том же энергопотреблении

M1 Pro оснащен 32 Гб объединённой памяти с пропускной способностью до 200 Гбит/c

M1 Max — самый физически большой процессор Apple. В нем находятся же 10 ядер в центральном процессоре, что и у M1 Pro, но 32 графических ядра — вдвое больше, чем у младшей версии

В M1 Max 57 миллиардов транзисторов — на 70% больше, чем в M1 Pro и в 3,5 раза больше, чем в M1

Графика в четыре раза более производительная, чем у M1. Чип потребляет на 40% меньше энергии, чем конкурентные ноутбуки при топовой мощности на уровне последних GPU, но энергопотреблении менее 100 ватт

M1 Max позволяет отрендерить видео в Final Cut Pro до 13 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением 13-дюймового MacBook Pro на Intel

Пропускная способность 400 Гбит/c — в шесть раз больше, чем у M1. Это позволяет оснастить чип 64 Гб объединенной памяти.

Два MacBook Pro с «челкой» и на новых процессорах

MacBook Pro представили в версиях на 14 и 16 дюймов. Оба устройства получили новый дизайн: рамки по бокам экрана уменьшили на 20%, а сверху — на 60%. FaceTime-камеру обновили и поместили в «челку», как на iPhone, ее разрешение увеличили до 1080p

Новый дисплей поддерживает яркость до 1600 кд/м², цветовой охват P3, контрастность миллион к одному и HDR. Он также оснащен технологией динамической частоты обновления ProMotion — экран меняет частоту в зависимости от контента до 120 Гц. Во время монтажа видео можно выбрать фиксированную частоту

Apple вернула в MacBook Pro зарядку MagSafe, разъем для SD-карт и HDMI-разъем. Подключать можно до трех мониторов в максимальной комплектации, есть три USB-C порта с Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных

Touch Bar убрали — в компании отметили, что физические клавиши возвращают чувство тактильности. Новые MacBook Pro оснащены Magic Keyboard с Touch ID, как и все последние продукты Apple

Встроенный звук — это теперь два высокочастотных и два низкочастотных динамика с поддержкой Dolby Atmos и «пространственного аудио». Apple утверждает, что это ее лучший звук в ноутбуках

Можно выбрать между версиями на M1 Pro или M1 Max, в зависимости от этого будет доступно либо 32, либо 64 Гб объединенной памяти. В топовой версии можно монтировать до 30 потоков ProRes в 4К-разрешении в Final Cut Pro

Корпус переработали и добавили новую систему охлаждения с двумя вентиляторами. Apple утверждает, что большую часть времени они неактивны, а когда работают, то пропускают на 50% больше воздуха, чем раньше

Производительность MacBook Pro не снижается при переходе с сети на аккумулятор. Младшая модель работает до 17 часов от одного заряда при просмотре видео, а старшая — до 21 часа.

Подписка Apple Music Voice с голосовым управлением

Новая подписка использует возможности Siri и нацелена на голосовое управление

Пользователи могут перейти на подписку, просто сказав Siri — «Привет, начни мой пробный период Apple Music Voice» или выбрав пункт в приложении

После перехода на подписку пользователи могут просить Siri включать музыку на всех устройствах с поддержкой голосового ассистента, включая HomePod mini, AirPods, iPhone и в машине с CarPlay

В Apple Music также появятся плейлисты «под настроение» и новые плейлисты активности. Пользователи смогут сказать «Siri, включи музыку для вечеринки», «Сыграй что-нибудь спокойное» или «Включи что-то похожее». Плейлисты будут доступны для всех пользователей

Подписчики Voice Plan также получат доступ ко всем остальным возможностям и плейлистам в обычной подписке

При подписке на Voice Plan в приложении появится отдельный раздел «просто спросите Siri», где голосовой ассистент будет давать советы по оптимизации Apple Music.

HomePod mini в разных цветах

Apple обновила цвета HomePod mini — добавили оранжевый, желтый и синий цвета

Все остальное осталось таким же — колонка работает на процессоре S5, адаптирует звук под окружение

Несколько колонок можно объединять в сеть и использовать объемное аудио

Цвета белый и «серый космос» оставили в продаже — они обойдутся в те же 99 долларов

Колонки будут доступны в Австралии, Австрии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Испании, Тайвани, Великобритании и в США.

Источник: tjournal.ru