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Apple представляет лучшие приложения 2020 года в App Store
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Сегодня в 11:49

Apple представляет лучшие приложения 2020 года в App Store

Apple представила 15 лучших игр и приложений в App Store за 2020 год. Они примечательны своим положительным влиянием на наш образ жизни и культуру. Помогают поддерживать здоровье, физическое и душевное, следить за обучением детей, бороться с голодом.

В приложении Wakeout! от независимого разработчика собраны легкие упражнения, доступные для всех, кто учится или работает из дома. Увлекательные игровые миры Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium и Dandara Trials of Fear, а также Sneaky Sasquatch в Apple Arcade помогают отвлечься от повседневности. А Disney+ дает необходимое многим ощущение безграничных возможностей. Дистанционное обучение с Zoom, графики повседневных дел в Fantastical и убаюкивающие звуки в Endel — все эти победители премии «Лучшее в App Store 2020» помогли нам организовать жизнь дома в 2020 году.

Лучшее в App Store 2020:

Приложение года для iPhone: Wakeout! от разработчика Andres Canella.

Приложение года для iPad: Zoom.

Приложение года для Mac: Fantastical от разработчика Flexibits.

Приложение года для Apple TV: Disney+.

Приложение года для Apple Watch: Endel.

Источник: apple.com

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#приложение #apple #appstore
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