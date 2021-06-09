Apple представила новый софт на WWDC 2021

Apple на конференции для разработчиков WWDC представила iOS 15, новую версию watchOS и обновленную операционную систему для настольных компьютеров macOS Monterey. Что есть в обновленном софте?





iOS 15

В iOS 15 появится функция SharePlay для совместного просмотра и прослушивания контента. SharePlay доступна на iPhone, iPad и Mac, а также совместима с Apple TV.

В обновленном приложении «Погода», появились новые варианты графического представления данных и полноэкранные карты.

Wallet теперь поддерживает ключи и позволяет хранить удостоверения личности.

В Safari появилась новая панель вкладок и возможность распределять вкладки по группам.

В FaceTime добавлен режим «Портрет», он предназначен для видеозвонков и размывает фон, чтобы в центре внимания оказался собеседник. Новый режим «Сетка» для групповых вызовов FaceTime позволяет видеть всех участников звонка одновременно.

watchOS 8

Технология Ultra Wideband теперь поддерживается для цифровых ключей от автомобиля на Apple Watch Series 6. С помощью Apple Watch пользователи могут разблокировать свой автомобиль на расстоянии, а также запускать двигатель с водительского места. Осенью также появится возможность добавлять в Wallet ключи от дома, офиса или отеля, чтобы отпирать замки с Apple Watch.

Обновлено приложение «Дом». Пользователи, у которых есть камера с поддержкой HomeKit, могут с помощью Apple Watch увидеть, кто находится возле их двери.

Добавлены два новых вида тренировок: тайцзицюань и пилатес. Специально созданные под них алгоритмы позволяют измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений.

Приложение «Дыхание», переименовано в «Осознанность». Теперь в нем есть новые виды практик — сеансы размышления.

В watchOS 8 пользователи могут отслеживать частоту дыхания во сне — количество вдохов-выдохов в минуту.

Новые инструменты в «Сообщениях». Теперь можно использовать функцию «От руки», диктовку и эмодзи в одном и том же сообщении, а в надиктованных сообщениях можно редактировать текст. В watchOS 8 также добавлено приложение «Контакты», с помощью которого контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям на Apple Watch.

macOS Monterey

В Safari обновлены вкладки, теперь видно больше контента при прокручивании страниц. Панель вкладок окрашивается в цвет открытой веб‑страницы, а сами вкладки, панель инструментов и строка поиска объединены в цельный компактный интерфейс.

Также появились группы вкладок — решение для сохранения вкладок и их организации. Такие группы синхронизируются между Mac, iPhone и iPad.

На Mac появятся быстрые команды, которые помогают пользователям автоматизировать повседневные задачи. Для Mac была создана библиотека готовых действий, с помощью которых пользователи могут отправлять файлы, создавать анимированные GIF‑изображения и решать другие задачи.

Новая функция Quick Note в «Заметках». Позволяет записывать новые идеи в любом приложении и на любом сайте. Также с помощью нее можно добавлять в заметки ссылки из приложений.

Функция «Фокусирование» автоматически отфильтровывает уведомления, не связанные с текущей задачей.

Universal Control позволяет без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру. Пользователь сможет перетаскивать контент с одного устройства на другое.

Функция «Онлайн-текст» использует встроенные средства машинного обучения, чтобы распознавать текст на фотографиях. Еще одна функция — Visual Lookup, также работает с помощью машинного обучения и дает возможность узнать больше о различных объектах на фото.

В iCloud+ появились премиальные функции: «Скрыть e‑mail», расширенная поддержка защищенного видео HomeKit и новый сервис iCloud Private Relay, для конфиденциальности в интернете.

Появились новые функции обеспечения конфиденциальности. Так, функция «Защита конфиденциальности в почте» дает возможность решать, могут ли почтовые клиенты собирать информацию о действиях получателя в почте. Индикатор записи на Mac теперь показывает, какое именно приложение использует микрофон.

Источник: rb.ru