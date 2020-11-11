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Apple представила новые MacBook на собственном процессоре
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Сегодня в 12:44

Apple представила новые MacBook на собственном процессоре

Apple представила свой первый процессор для компьютеров и первый макбук на новом чипе. Компания отказалась от Intel.

Также компания представила первый MacBook Air на ARM-чипе с лучшей батареей в истории Air.

Apple показала и первый MacBook Pro 13.3'' на собственном процессоре M1. Утверждается, что он работает до 20 часов без подзарядки.

Цены на новые Macbook в России:

Macbook Air 13 дюймов: 99 990 рублей (256 ГБ), 124 990 (512 ГБ)

Macbook Pro 13 дюймов: 129 990 рублей (256 ГБ), 149 990 (512 ГБ)

Mac mini: 74 990 рублей (256 ГБ), 94 990 рублей (512 ГБ).

Источник: @TJournal

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#apple #новинки #macbook #macpro
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