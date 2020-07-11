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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Apple открыла бета-тестирование iOS 14 для желающих
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Сегодня в 09:58

Apple открыла бета-тестирование iOS 14 для желающих

Компания Apple открыла публичное бета-тестирование новых версий операционных систем iOS 14 и iPadOS 14, которые приносят множество новых функций.

Apple представила публике iOS 14 и iPadOS 14 на конференции для разработчиков WWDC в конце июня. С того времени проводилось тестирование среди разработчиков, а теперь открыта общедоступная бета‑версия для простых пользователей на сайте beta.apple.com для участников программы Apple Beta Software Program.

Стоит иметь ввиду, что бета-версии могут содержать множество недоработок и ошибок.

Стабильная версия iOS 14 станет доступна осенью в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 6s и более новых моделей.

iPadOS 14 тоже выпустят осенью бесплатно для iPad Air 2 или новее, всех моделей iPad Pro, iPad 5 поколения или новее, а также iPad mini 4 и новее.

Источник: ixbt.com

Источник фотографии: macovod.com

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#iphone #apple #ios #обновление
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