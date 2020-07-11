Apple открыла бета-тестирование iOS 14 для желающих

Apple представила публике iOS 14 и iPadOS 14 на конференции для разработчиков WWDC в конце июня. С того времени проводилось тестирование среди разработчиков, а теперь открыта общедоступная бета‑версия для простых пользователей на сайте beta.apple.com для участников программы Apple Beta Software Program.
Стоит иметь ввиду, что бета-версии могут содержать множество недоработок и ошибок.
Стабильная версия iOS 14 станет доступна осенью в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 6s и более новых моделей.
iPadOS 14 тоже выпустят осенью бесплатно для iPad Air 2 или новее, всех моделей iPad Pro, iPad 5 поколения или новее, а также iPad mini 4 и новее.
Источник: ixbt.com
Источник фотографии: macovod.com