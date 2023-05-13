Анвар Абдукаюм о том, как стал «королем игрушек» в Центральной Азии и как масштабирует бизнес за пределы региона





О себе





Я предприниматель, «король игрушек» в Узбекистане и Центральной Азии.

Я трудоголик — не могу сидеть на месте. Как человек — решительный и настойчивый. Никогда не останавливаюсь на полпути, иду до конца. Это помогает воплощать мечты в реальность.

Я трудоголик — не могу сидеть на месте

Люблю свой народ, нашу историю и культуру. И это касается не только узбекистанцев, а всех жителей и народов Центральной Азии. Мечтаю, чтобы этот большой регион объединился и стал единой индустриальной державой. Хочу, чтобы наши люди становились предпринимателями, хорошо зарабатывали.

Я религиозный человек. Люблю свою религию.

Люблю спорт, занимаюсь плаванием. Также люблю животных. У меня есть аквариум с рыбками и попугай. Нравится проводить время на природе. Особенно, люблю казахскую степь.

Я счастливый человек. Счастливым меня делает радость близких людей. Еще радуют личные победы, достижение собственных целей.

О жизненных принципах





Я принципиальный. Мои личные правила и принципы движут мной по жизни. Считаю, что беспринципный человек не может достичь своих целей.

В бизнесе и в жизни для меня важны три вещи. Во-первых, не треплю ложь и сам никогда не лгу. Умею признавать свои ошибки.

Во-вторых, считаю, что человек должен быть ответственным. Если вам что-то дается, то через какое-то время вы должны быть готовыми вернуть вверенное вам в целости и сохранности.





В-третьих, нужно всегда держать свое слово.

Один из моих принципов — быстро принимать решения и делать то, что хочешь. Особенно, когда это касается важных жизненных этапов. Чем дольше вы думаете, тем больше сомневаетесь.

Важно быть самим собой, открытым и честным человеком. Не делать ничего напоказ.

Еще для меня важно держать фокус на одной сфере. В моем случае это игрушечный бизнес.

О людях в жизни





Я целенаправленно формирую свое окружение. В этом плане я капризный и разборчивый человек.

Для меня важно окружать себя честными людьми. Каким бы компетентным не был человек, если он не честен — причинит вред вам или вашему делу. По опыту знаю, что с такими людьми трудно жить и работать.

Для меня важно окружать себя честными людьми

Ценю, когда у людей схожие цели и мечты, черты характера. Не люблю подхалимов, держу их на расстоянии.

О деятельности





Я учился на бюджете в Ташкентском архитектурно-строительном институте, где уже на первом курсе стал Председателем Молодежного совета. Получал стипендию имени Беруни. После окончания бакалавриата поступил в магистратуру.

Я женился, будучи первокурсником, а когда у нас родился ребенок, начал работать переводчиком в зарубежных компаниях, так как знал пять языков. Затем меня пригласили в нефтегазовую компанию и предложили зарплату 400$. Тогда это были огромные деньги. За полгода работы я стал коммерческим менеджером, а спустя год меня пригласили в голландскую компанию на должность регионального менеджера в турецкий офис. Мы занимались пластмассовым сырьем. Я учился в Австрии, Германии и Турции, получил хороший опыт работы на международном рынке. В один момент предложил руководству в рассрочку продать мне старое оборудование. Привез его в Узбекистан и начал свой первый бизнес.





Мы производили пластмассовые упаковки и пакеты. Конкуренция на рынке была низкой, а маржа огромной. Я закупал сырье за 500$, продавал продукт за 2000$. Руководство компании согласилось приобрести для меня новые станки и стать партнерами. Мы хорошо росли. Но когда игроков на рынке стало слишком много, маржа упала. Я искал новое направление, чтобы работать не только на внутреннем рынке, но и экспортировать продукт в другие страны, стать мировым брендом.

Хотел зайти на рынок хозяйственных товаров или канцелярии. Затем заинтересовался производством игрушек. Но мне сказали, что с Китаем конкурировать в этой сфере бесполезно. Тогда я купил билет в Китай, но по прилете выяснилось, что действие моей визы истекло за день до этого. Меня не пустили в страну. Так как я не мог вернуться домой и не мог попасть в Китай, я улетел в Москву, где в одном из торговых центров увидел игрушки, которые производили в России, Беларуси и Украине. Цены на них были выше, чем на китайские, но люди выбирают отечественный товар.

По возвращению в Узбекистан я составил бизнес-план, нашел технологов и запустил производство.

В 2010 году мы начали экспорт в Казахстан, затем нашли партнеров в Кыргызстане и Таджикистане. Мне хотелось большего, и я нашел партнера в Азербайджане. Еще позже мы начали экспорт в Грузию и Украину.

Следующая цель — российский рынок. Это было сложно и долго. Я несколько раз ездил в Россию, писал и звонил крупнейшим оптовикам, но никто не был заинтересован в сотрудничестве. Но спустя три года, в 2015 году, я познакомился с человеком из Татарстана, который организовал мне встречу с руководителем самой крупной компании по продаже игрушек в России. На презентации я сразу обозначил преимущества работы с нами. Объяснил, что для того, чтобы привезти фуру игрушек из Китая, нужно заплатить от семи тысяч долларов, а из Ташкента — максимум тысячу долларов. К тому же наши игрушки стоили в два раза дешевле, а платить таможенную пошлину в наших странах не нужно. Мы договорились и в год поставляли для них около 60 фур игрушек. Постепенно к нам пришли и другие российские компании. Каждый год мы росли в два раза и сейчас занимаем третье место по производству игрушек среди стран СНГ и первое — в Центральной Азии. В планах — стать крупнейшей компанией в СНГ, затем выйти на рынок Европы, Африки и Восточной Азии.

Благодаря производству игрушек, я влияю на воспитание будущего поколения узбекистанцев. Я хочу, чтобы наши дети сохранили свою культуру, народные ценности, знали историю. Поэтому мы создаем игрушки, связанные не только с мировой культурой, но и с историей нашего региона.

Моя миссия — стать наставником минимум для 10 000 предпринимателей из Центральной Азии и помочь им выйти на международный рынок.