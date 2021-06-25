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Аналитики Visa выделили 5 финтех-трендов, за которыми стоит следить в этом году
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Сегодня в 10:40

Аналитики Visa выделили 5 финтех-трендов, за которыми стоит следить в этом году

Аналитики международной платежной системы Visa проанализировали особенности развития банковского и платежного рынка, смежных областей розничной торговли и назвали 5 финтех-трендов в 2021 году.

Во-первых, активно развиваются необанки и нишевые платежные сервисы для «цифрового поколения» и профессиональных сообществ.

Вторым трендом, по мнению аналитиков Visa, является развитие партнерских продуктов в Retailtech. Проще говоря, это лидогенерация: от ритейла к банку и наоборот, маркетплейсы программ лояльности, Big Data и персонализация в режиме реального времени.

Третий тренд — так называемые встроенные финансы, которые позволяют интегрировать платформы для BaaS-, PaaS и CaaS-продуктов, white label разработки, партнерство на базе API Low-Code и No-Code (LCDP).

Услуги и продукты по подписке, такие как рекуррентные платежи, сервисы для управления подписками, разработка white label подписных продуктов также невероятно востребованы.

Пятым трендом стали блокчейн-платежи, которые предполагают платформенные и коробочные решения для расчетов и платежей на блокчейне, токенизация программ лояльности.

Источник: rb.ru

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#visa #банковскаясистема #аналитика #тренды #финтех
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