Аналитики Visa выделили 5 финтех-трендов, за которыми стоит следить в этом году

Аналитики международной платежной системы Visa проанализировали особенности развития банковского и платежного рынка, смежных областей розничной торговли и назвали 5 финтех-трендов в 2021 году.

Во-первых, активно развиваются необанки и нишевые платежные сервисы для «цифрового поколения» и профессиональных сообществ.

Вторым трендом, по мнению аналитиков Visa, является развитие партнерских продуктов в Retailtech. Проще говоря, это лидогенерация: от ритейла к банку и наоборот, маркетплейсы программ лояльности, Big Data и персонализация в режиме реального времени.

Третий тренд — так называемые встроенные финансы, которые позволяют интегрировать платформы для BaaS-, PaaS и CaaS-продуктов, white label разработки, партнерство на базе API Low-Code и No-Code (LCDP).

Услуги и продукты по подписке, такие как рекуррентные платежи, сервисы для управления подписками, разработка white label подписных продуктов также невероятно востребованы.

Пятым трендом стали блокчейн-платежи, которые предполагают платформенные и коробочные решения для расчетов и платежей на блокчейне, токенизация программ лояльности.

Источник: rb.ru