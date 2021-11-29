Таиланд запланировал выпустить цифровые токены для туристов

Туристическое управление Таиланда работает с местными регуляторами и криптовалютной биржей над выпуском цифровых токенов для путешествий. Туристическое управление сейчас закладывает основу для принятия криптовалют к моменту восстановления туристического бизнеса.

Правительство Таиланда в следующем году планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься выпуском собственной криптомонеты, а также работать над цифровым кошельком и новой туристической экосистемой. Сейчас оно уже ведет переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам, Банком Таиланда и крупнейшей криптовалютной биржей страны Bitkub Online.

В 2019 году в Тайланде отдыхало почти 40 миллионов путешественников, которые принесли стране более $60 миллиардов дохода, однако из-за пандемии границы для туристов были закрыты более чем на год. В прошлом месяце они открылись для вакцинированных путешественников.

Источник: incrussia.ru