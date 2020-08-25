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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Амирхан Омаров о стартапах и выходцах из Центральной Азии, которыми можно гордиться
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Сегодня в 16:50

Амирхан Омаров о стартапах и выходцах из Центральной Азии, которыми можно гордиться

Амирхан Омаров, венчурный инвестор, директор Ihsan Capital

Амирхан.jpg

Wing.Ae


Музаффар Карабаев.jpg
Источник фотографии: spot.uz

Узбек Музаффар Карабаев продал логистический стартап Wing.Ae — платформу осуществления отгрузок для электронных торговых площадок, расположенную в ОАЭ, арабскому маркетплейсу Souq.com в сентябре 2017 года, который незадолго до этого был приобретен американским Amazon за 580 миллионов долларов. То есть, по факту, Wing выкупил Amazon.

Сейчас Музаффар Карабаев — соучредитель kpi.com, один из не более десятка игроков на рынке ERP-систем в Узбекистане. Это программное обеспечение для управления бизнес-процессами, которое объединяет финансы, цепочки поставок, операции, отчетность, производство, кадры и позволяет управлять ими.

Bee


Ботир Арифджанов.jpg
Источник фотографии: facebook

Ботир Арифджанов — сооснователь финтех-стартапа в Египте, платежной системы Bee, который в 2017 году привлек 8,8 миллиона долларов США от стратегического инвестора.

Behavox


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Источник фотографии:limon.kg

Кыргыз Еркин Адилов в начале 2020 года получил инвестиции в размере 100 миллионов долларов США от Softbank Vision Fund 2 на свой стартап Behavox, который занимается аналитикой на базе искусственного интеллекта. Компания перебралась из Лондона в Нью-Йорк в связи с большим спросом из США.

FitJab


Эрик Абдыкалыков.jpg
Источник фотографии: bars.media

Продолжая о выходцах из Кыргызстана, можно отметить отдельно приложение FitJab, запущенное Эриком Абдыкалыковым. Аудитория спортивного приложения — практикующие мусульманки, которые могут составлять свои фитнес-программы и находить подходящие по религиозным требованиям фитнес-центры.

Haus


Каниет Раев.jpg
Источник фотографии: facebook

Отдельно можно упомянуть про сеть коворкингов Haus, запущенную Каниет Раевым, кыргызстанцем, успевшим пожить в Казахстане, прежде чем перебраться в Лондон и запустить там сеть коворкингов. Коворкинги отличаются тем, что расположены в заведениях общепита, которые днем пустуют и превращаются в рабочие пространства, а начиная с вечера, снова в заведения общепита. Яркий пример — sharing economy.

App In The Air и Ru-Beacon


Байрам .jpg
Источник фотографии: iidf.ru

Туркмены могут гордиться ярким Байрамом Аннаковым, который запустил серию успешных стартапов и проектов, таких как App In The Air — приложение для планирования перелетов и Ru-Beacon — платформа для быстрого создания сайтов и приложений. Сейчас он основатель и CEO компании Empatika, которая также продолжает фокусироваться на создании интересных и креативных ИТ-продуктов для рынка.

Unico.Aero /4stay.com/ Zentist


Американские стартапы Unico.Aero — отслеживание ручных кладей и грузов в перелетах, 4stay.com — снятие и сдача комнат для проживания во время поездок и Zentist — система биллинга и CRM для дантистов, также основаны выходцами из Таджикистана.

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#бизнес #стартапы #предприниматели #центральнаяазия
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