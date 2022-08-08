Американский стартап разработал дрона для поиска сокровищ под водой

Стартап Seafarer Exploration из Флориды разработал рабочий прототип подводного беспилотника SeaSearcher на батареях.

SeaSearcher может обнаруживать различные типы металла под морским дном — на глубине до 10 метров. При этом создается трехмерная цифровая карта местоположения находки, которая передается пилоту.

Дрон может работать на глубине до 100 метров и излучает электромагнитные, радиочастотные и акустические волны. В прототипе используется система машинного обучения, что позволяет беспилотнику анализировать отражающиеся от объектов волны. SeaSearcher может определять глубину, на которой находятся объекты, а также тип металла, из которого они сделаны.

Источник: incrussia.ru