Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
amerikanskiy-pisatel-vypustil-prikvel-velikogo-getsbi
Американский писатель выпустил приквел «Великого Гэтсби»
92
/
/

Сегодня в 12:14

Американский писатель выпустил приквел «Великого Гэтсби»

В США вышел приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — роман «Ник», написанный американским писателем Майклом Фаррисом Смитом. 25 февраля книга появится в Великобритании.

Смит написал произведение уже некоторое время назад, но ждал 1 января — в этот день у классического американского романа истекли авторские права, и он стал достоянием общественности.

В центре сюжета приквела история рассказчика из оригинального романа — Ника Карравея — до его встречи с Джеем Гэтсби.

Книга встретила противоречивые отзывы критиков. Издание Town&Country назвало ее данью уважения Фицджеральду и хорошо написанным романом, который открывает темное прошлое Ника Карравея. Критик Los Angeles Times, напротив, считает книгу «сырой и опрометчивой попыткой» взглянуть глубже на наименее интересного персонажа в «Великом Гэтсби».

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#книги #чточитать #великийгэтсби
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Праздничный Марафон массовых катаний состоится в столице
798
В Бухаресте откроют сквер, посвященный столице Казахстана
449
В Узбекистане открыли новые направления внутренних перелетов
550