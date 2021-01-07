Американский писатель выпустил приквел «Великого Гэтсби»

В США вышел приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — роман «Ник», написанный американским писателем Майклом Фаррисом Смитом. 25 февраля книга появится в Великобритании.

Смит написал произведение уже некоторое время назад, но ждал 1 января — в этот день у классического американского романа истекли авторские права, и он стал достоянием общественности.

В центре сюжета приквела история рассказчика из оригинального романа — Ника Карравея — до его встречи с Джеем Гэтсби.

Книга встретила противоречивые отзывы критиков. Издание Town&Country назвало ее данью уважения Фицджеральду и хорошо написанным романом, который открывает темное прошлое Ника Карравея. Критик Los Angeles Times, напротив, считает книгу «сырой и опрометчивой попыткой» взглянуть глубже на наименее интересного персонажа в «Великом Гэтсби».

Источник: daily.afisha.ru