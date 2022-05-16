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Американская киноакадемия назвала дату проведения «Оскара»
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Сегодня в 09:44

Американская киноакадемия назвала дату проведения «Оскара»

95-я церемония награждения «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года. второй год подряд церемония будет проходить в марте, а не в феврале, как это было в течение последних нескольких нет.

Награждение будет транслировать телеканал ABC. Физически мероприятие пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

На 94-й церемонии награждения «Оскар» лучшим фильмом был признан «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион. Лучшая актриса — Джессика Честейн, лучший актер — Уилл Смит.

Источник: daily.afisha.ru

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