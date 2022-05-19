American Dream. Как переехать в Штаты и создать собственный бизнес за рубежом

Познакомились с казахстанцами, которые живут и развивают свое дело в США. Они рассказали, как решились на создание бизнеса, и поделились рекомендациями.

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О переезде в США

Мы с супругом Константином переехали в США вместе. Сначала поступили в Карагандинский технический университет. На тот момент вуз сотрудничал с Louisiana Tech University. И когда супруг получал диплом магистра в Политехе, его отправили на стажировку в США. Во время стажировки профессор университета предложил Константину пройти обучение по программе докторантуры в Штатах, и он согласился.

Супруг получил докторскую степень по направлению Mechanical Engineering, а я — магистерскую по Engineering Technology Management. Некоторое время мы строили карьеру и копили деньги, чтобы открыть собственный бизнес.

О бизнесе

Сегодня наш основной бизнес — разработка новых продуктов, будь то медицинское оборудование, потребительские товары или игрушки для животных. Компании приходят к нам с идеями, а мы воплощаем их в жизнь для вывода на рынок. Многие из созданных нами вещей продаются в магазинах Walmart и Target.

У нас есть все оборудование для производства первых прототипов. Часть продуктов мы производим сами, некоторые заказываем в Китае и Пакистане.

Идея создания подобного проекта пришла Константину, когда он еще учился в университете. Тогда он запустил студенческую организацию, где ребята занимались не только разработкой, но и коммерциализацией исследований, которые производились на территории университета. Когда заказы стали поступать не только от профессоров, но и от частного бизнеса, мы поняли, что концепт может быть перенесен в коммерческую организацию. И в 2016 году создали компанию.

Об особенностях ведения бизнеса в США

В США государство не вмешивается в развитие компании, не требует ненужных бумаг и отчетов. Правительство заинтересовано в том, чтобы компании росли и создавали новые рабочие места, платили налоги.

В Штатах легко открыть банковский счет. Здесь также высокая лояльность со стороны первых клиентов и амбассадоров. Если вы начинающий предприниматель, люди готовы принять ошибки и исправить их вместе.

Сложности случаются из-за языкового барьера. Еще нужно активно работать над PR. Первое время к вам, как к иммигрантам, будут присматриваться, относиться с осторожностью. Но если вы предоставляете хорошие услуги и продукты, то это уйдет на второй план.

Рекомендации

Даже когда начинаешь маленький проект, надо думать о победе и о том, что он будет успешен. Создавайте процессы и структуру для масштабирования. В начале на постоянную работу берите фрилансеров, аутсорсингов, контрактников.

Будьте внимательны с расходами и доходами. Важно точно знать, какой проект во сколько вам обошелся.

Экспериментируйте сразу. Когда только начинаешь бизнес, в голову приходит много идей. Но постепенно вовлеченность и энергия будут уменьшатся.

Тайм-менеджмент — это то, что отличает успешных людей от неуспешных.

Не берите сразу огромные проекты, они не всегда прибыльные. Набивайте руку на маленьких контрактах.

Важно помнить, что любой бизнес в США можно развить и сделать прибыльным.

О планах

Планы большие. Расти и развиваться. Запускать собственные продукты. Мы работаем над созданием инвестиционного фонда, который будет помогать клиентам.

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Асель Акельжанова, 23 года, город — Майами, лицензированный косметолог, основатель студии @magicaestheticstudio





О переезде в США

Я родом из Восточного Казахстана. В 2017 году приехала в США по студенческой визе, чтобы подтянуть английский язык и увидеть Нью-Йорк. После окончания обучения решила остаться.

О бизнесе

Первое время я работала в сфере обслуживания. Поступила в колледж на факультет туризма. А во время пандемии мне пришла идея зарабатывать на дому, и я прошла курсы по наращиванию ресниц. На этих курсах узнала, что мне нужно получить лицензию косметолога, поэтому поступила в академию Brittany Beauty Academy в Нью-Йорке.

После окончания учебы мне нужно было сдать NYC State Board. Это письменный и практический экзамен. Благополучно его сдав, я получила лицензию косметолога от штата Нью-Йорк. Затем переехала в Майами и открыла собственную студию.

Рекомендации

Надо быть готовым к тому, что клиентская база наберется не сразу. Бизнес не будет приносить большого дохода в первое время и потребует больших вложений.

Чтобы избежать ошибок на старте, тщательно подготовьте все документы и налоговые отчеты. Выделите бюджет на развитие бизнеса. Отпустите все страхи, верьте в себя и свое дело. Это самое главное.



Главное — не сдаваться



В США можно открыть любой бизнес, и он найдет своего клиента. Главное — не сдаваться.

О планах

Планы на будущее — не переставать обучаться новому, быть в тренде. Набираться опыта и расширять свое дело.