AMBASADOR Education Center. Почему учиться в Польше лучше, чем в других странах Европы

В жизни каждого школьника возникает самый главный вопрос: «Как выбрать правильное агентство для поступления в университет?».

Существует множество компаний, обеспечивающих помощь при поступлении в университеты, и обычно сложно выбрать подходящее учебное заведение именно для себя. На этот случай есть эксперты, которые готовы подсказать и рассказать все, что знают сами не понаслышке. Сегодня мы поговорим с основателем агентства AMBASADOR Education Center, которое предлагает выбрать для обучения такую страну, как Польша.





Никита Галенченко, 31 год, родной город — Павлодар, фаундер AMBASADOR Education Center





О себе

Как и у многих выпускников школ в Казахстане, к моменту окончания 11 класса у нас в семье встал вопрос о том, куда мне поступать, какой университет выбрать. Раньше многие казахстанцы выбирали российские вузы, но тогда же появилась возможность учиться в Европе. Я выбрал Польшу.

На тот момент в Казахстане не было такого понятия, как «агентства», занимающиеся организацией выезда студентов на обучение в другие страны. Поэтому мне и моей семье пришлось самостоятельно заниматься этим вопросом.

В возрасте 17 лет я поступил вместе с двумя другими будущими сокурсниками на факультет международных отношений университета Лазарского. Благополучно его окончил и остался жить в Варшаве. И живу здесь уже 14 лет. За это время получил еще два диплома, один из которых также из Университета Лазарского.

Я сам был тем человеком, который ничего не знал о Польше. Но благодаря путешествиям, работе с местными, я познал страну и изучил культурные ценности. Поэтому теперь я в курсе всех деталей и могу представить боль каждого, кто уезжает далеко от дома.





Как появился AMBASADOR Education Center

Во время учебы в Польше мы с земляками создали Общество Казахстанских Студентов «БАРС». У нас возникло желание общаться со своими соотечественниками и помогать им адаптироваться на новом месте. Мы организовывали Дни Казахстана, ездили по разным университетам в Польше, устраивали футбольные турниры, готовили угощения и рассказывали о нашей стране. Общество существует до сих пор.

Позже заметил, что студентам из Казахстана не хватает специального места или агентства, где бы они могли получить информацию о стране, и особенно о таких мелочах: где купить проездной, как обменять деньги и почему не стоит делать это на вокзале или в аэропорту, что делать, когда заканчивается виза. Так, в 2013 году у меня появилась идея создать AMBASADOR Education Center.

Наша команда готова помогать студентам, которые приехали только что или живут здесь уже несколько лет

Наша команда готова помогать студентам, которые приехали только что или живут здесь уже несколько лет. Мы содействуем в получении студенческих виз или вида на жительство, потому что иногда студенты забывают о таких деталях. А это очень важно, чтобы окончить университет. Также консультируем тех студентов, кто хочет подрабатывать, но не знает, где и как начать. Например, некоторые студенты уже во время обучения начинают много зарабатывать и способны обеспечивать себе комфортную жизнь в Польше. Мы всегда со всеми на связи.

Процесс поступления длится примерно два месяца — от первого контакта до того, как студента примут в университет. Но несмотря на это, адаптация в новой стране, трудности и вопросы могут возникать в течение всех трех лет обучения. Поэтому местонахождение AMBASADOR Education Center в Польше — огромный плюс и преимущество.





Наш главный офис находится в столице страны — Варшаве. Мы на месте оказываем поддержку и помощь студентам в решении сложных вопросов, встречаем их по прибытии в Польшу, помогаем с заселением и так далее. Наши представители находятся в Казахстане (Атырау, Караганда, Нур-Султан, Уральск), Кыргызстане (Бишкек), Узбекистане (Ташкент, Фергана) и Таджикистане (Душанбе, Худжанд). Сейчас есть единичные обращения из Африки.

За последние 8 лет компания помогла более 800 студентам из 13 разных стран поступить в университеты Польши. Мы не берем оплату за свои услуги, пока студент не получит визу и не поступит в выбранный университет.





Об образовании в Польше

Польша становится одним из самых популярных направлений для абитуриентов. Вот несколько причин:

— дружелюбная страна с близким к нашему менталитетом. Поэтому интеграция проходит довольно непринужденно. А ведь чувствовать себя комфортно в чужой стране — важная составляющая адаптации

— быстрые и доступные путешествия по странам ЕС. Мы все понимаем, что учиться интереснее, путешествуя, встречая разных людей и познавая их менталитет

— невысокие цены на жизнь и образование. Обучение в Польше в разы дешевле по сравнению с Западной Европой, но качество на том же уровне

— вы получаете европейский диплом о высшем образовании, что увеличивает шансы на трудоустройство в любой точке мира

— комфортная среда для изучения новых языков. Знание иностранных языков — конкурентное преимущество при приеме на работу.

Сейчас в университетах Польши иностранные студенты — популярный тренд. А количество польских студентов почти такое же, как и тех, кто прибыл из других стран. Страна привыкла к иностранцам.





Мы всегда помогаем выбрать университет или направление, обговариваем детали, которые важны для будущих студентов и их семей. Сейчас одни из самых популярных направлений обучения — это международные отношения, менеджмент и IT.

Находясь в Польше, мы точно можем сказать, какой из университетов подойдет именно под ваши запросы. В стране есть частные и государственные вузы. Я имел возможность учиться и там, и там, но предпочитаю частные заведения, потому что они оказывают персональное внимание каждому студенту и выпускнику. А Государственные вузы в Польше почти не поддерживают контакт со своими учащимися. Еще я заметил, что студенты частных вузов не только хорошо учатся, но и начинают зарабатывать во время учебы, больше путешествуют. В Государственных вузах у студентов посложнее с личным временем.

Полный список университетов есть на нашем сайте, а это больше 30 вузов по всей Польше.