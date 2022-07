Amazon выпустила усовершенствованную «умную» тележку для магазина

Компания Amazon анонсировала обновленную версию Dash Cart — «умной» корзины, которая сама рассчитывает стоимость покупки и снимает деньги с карты. Amazon постепенно внедряет «умные» тележки в принадлежащих ей магазинах Fresh и Whole Foods.

Dash Cart была выпущена в 2020 году. Устройство использует технологию для безналичного расчета Just Walk Out, впервые развернутую в магазинах Amazon Go. В этих магазинах нет продавцов и кассиров: покупателям достаточно выбрать товары и уйти — деньги спишутся с карты во время выхода.

Каждая тележка оснащена камерами с компьютерным зрением для идентификации товаров и встроенными весами. Корзины также имеют сканеры для скидочных купонов. Сенсорный экран на передней панели тележки корректирует общую цену товаров по мере их добавления.

Источник: incrussia.ru