Amazon выпустила список 20 лучших книг о бизнесе

Редакторы Amazon выбрали 20 главных книг о бизнесе, выпущенных в первом полугодии 2021 года, с высокими оценками покупателей и положительными отзывами критиков. В список вошли книги нобелевских лауреатов и авторов бестселлеров прошлых лет:

1. «Работа: сложная история от каменного века до эпохи роботов», Джеймc Сазман

2. «Измените свой мир», Джон К. Максвелл и Роб Хоскинс

3. «Беги, чтобы победить», Стефани Шриок (Run to Win)

4. «Земля», Саймон Винчестер (Land)

5. «Работа не будет любить вас в ответ», Сара Джаффе (Work Won’t Love You Back)

6. «Внутренний голос», Итан Кросс

7. «Будьте начеку», Санджай Гупта

8. «Цена, которую вы платите за колледж», Роб Либер (The Price You Pay for College)

9. «Приходите летать по миру», Джулия Кук (Come Fly the World)

10. «Грязное золото», Джей Уивер (Dirty Gold)

11. «Теснота», Брук Болдуин (Huddle)

12. «Что мы должны друг другу», Минуш Шафик (What We Owe Each Other)

13. «Подумайте еще раз», Адам Грант

14. «Шум», Даниэль Канеман, Оливье Сибони и Касс Санштейн

15. «Империя боли», Патрик Радден Киф (Empire of Pain)

16. «Как изменить себя», Кэти Милкман (How to Change)

17. «Как избежать климатической катастрофы», Билл Гейтс

18. «Взлет», Эрик Бергер

19. «Белизна богатства», Дороти А. Браун (The Whiteness of Wealth)

20. «Мир без электронной почты», Кэл Ньюпорт (A World Without Email).

Источник: incrussia.ru