Amazon снимет сериал по игре God of War

Amazon Prime Video собирается снять сериал по мотивам игр серии God of War, основанных на древнегреческой и скандинавской мифологии. Сервис приступил к переговорам об адаптации хита компании Santa Monica Studio.

Экранизацией God of War могут заняться создатели шоу «Пространство» Марк Фергус и Хоук Остби, а также шоураннер сериала «Колесо времени» Рэйф Джадкинс. В разработке должны принять участие Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

В центре сюжета игр серии God of War оказывается спартанский воин Кратос, который служит олимпийским богам.

Источник: soyuz.ru