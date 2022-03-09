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Amazon снимет сериал по игре God of War
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Сегодня в 09:45

Amazon снимет сериал по игре God of War

Amazon Prime Video собирается снять сериал по мотивам игр серии God of War, основанных на древнегреческой и скандинавской мифологии. Сервис приступил к переговорам об адаптации хита компании Santa Monica Studio.

Экранизацией God of War могут заняться создатели шоу «Пространство» Марк Фергус и Хоук Остби, а также шоураннер сериала «Колесо времени» Рэйф Джадкинс. В разработке должны принять участие Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

В центре сюжета игр серии God of War оказывается спартанский воин Кратос, который служит олимпийским богам.

Источник: soyuz.ru

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