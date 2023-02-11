Amazon продлил сериал «Периферийные устройства» на второй сезон

Компания Amazon продлила на второй сезон сериал «Периферийные устройства», основанный на бестселлере Уилльяма Гибсона. Продолжение шоу можно будет увидеть на стриминговом сервисе Prime Video.

Дата релиза пока не объявлена. Первый сезон экранизации вышел в октябре. В нем зрители познакомились с девушкой Флинн Фишер в исполнении Хлои Грейс Морец, которая играет в VR-игры за деньги.

Режиссер проекта — Винценцо Натали. Продюсеры — Грег Плейджман, Афина Уикем и Стивен Хобан.

Авторы шоу начали разрабатывать его еще в начале 2018 года. В апреле 2019 года Нолан и Джо подписали крупный контракт с Amazon Studios. Компания создает «Периферийные устройства» вместе со студией Warner Bros.

Источник: daily.afisha.ru