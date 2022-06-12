Amazon продлил «Пацанов» на четвертый сезон

Amazon продлил супергеройский сериал для взрослых «Пацаны» на четвертый сезон.

Информация об этом появилась еще до окончания третьего сезона шоу, у которого пока вышло всего четыре серии из восьми. Аудитория первых эпизодов третьего сезона увеличилась на 17% по сравнению со вторым и на 234% в сравнении с первым.

Когда планируют выпустить четвертую часть «Пацанов», пока неизвестно.

Сериал Эрика Крипке основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

Источник: daily.afisha.ru