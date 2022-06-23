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Amazon представила двух роботов, которые будут работать на складах
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Сегодня в 10:20

Amazon представила двух роботов, которые будут работать на складах

Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного робота.

В робота Proteus встроен лазерный луч, который помогает с навигацией. Когда в зону сканирования попадает человек, робот останавливается, и продолжает движение, когда путь освобождается.

Amazon анонсировала и другие системы. Одной из них стала роботизированная рука Cardinal. Она может поднимать и перемещать посылки весом до 22 килограммов, а система компьютерного зрения позволяет ей взаимодействовать даже с предметами, которые лежат в стопке. Компания планирует внедрить руку на складах уже в 2023 году.

Еще одной разработкой Amazon стала система камер, которая позволит отказаться от ручных сканеров штрихкодов. Компания отметила, что система будет объединять в себе машинное обучение и камеры, обрабатывающие до 120 кадров в секунду.

Источник: incrussia.ru

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