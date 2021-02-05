Amazon показала проект штаб-квартиры в Вирджинии

Американский интернет-ритейлер Amazon собирается построить три 22-х этажных офиса и небольшие торговые здания, с парковкой на 950 велосипедов и местом для выгула собак.

Центральным элементом коплекса станет четвертая башня, получившая название Helix. В ней будет две спиральные пешеходные дорожки с деревьями. Кампус будет частью района, а не изолированным пространством, отмечает компания.

Офисы и торговые здания рассчитаны на 13 тысяч сотрудников. Проект — часть кампуса Amazon на 25 тысяч человек в Вирджинии, в который компания планирует инвестировать $2,5 млрд за десять лет.

Компания рассчитывает, что офисы будут важной частью корпоративной культуры и после окончания пандемии, пишет WSJ. Однако растущая популярность удаленной работы повлияла на планы зданий: например, Amazon сделает больше мест для совместной работы и встреч. Срок строительства — 2025 год.

Источник: vc.ru