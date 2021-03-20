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Названы самые дорогие стартапы мира
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Сегодня в 10:34

Названы самые дорогие стартапы мира

Аналитическая компания CB Insights дала полный список стартапов-«единорогов» — частных компаний с оценкой более 1 млрд $. Самым дорогим в мире стартапом стал владелец TikTok — китайский ByteDance.

Стоимость ByteDance составляет 140 млрд $. Помимо TikTok, компания управляет платформой контента Toutiao в Китае. Последняя использует технологию машинного обучения для адаптации ленты новостей для каждого отдельного пользователя из различных медиаисточников.

На втором месте с оценкой в 95 млрд $ расположилась американская fintech-компания Stripe. Это международная система для защищенных интернет-платежей с помощью пластиковых карт.

Далее следует космический стартап SpaceX Илона Маска. Его стоимость составляет 74 млрд $.

Также в топ-10 вошли Didi Chuxing, Instacart, UiPath, Global Switch, Databricks, Rivian, Nubank. Американские компании составляют 60% первой десятки «единорогов», остальные стартапы — китайские, бразильские и английские.

Источник: rb.ru

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#бизнес #стартапы #tiktok #spacex
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