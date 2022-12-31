Amazon начала доставлять товары дронами

Компания Amazon приступила к доставке заказов к покупателям с помощью дронов. Сервис доставки Amazon Prime Air начал работать в калифорнийском городе Локфорд и техасском городе Колледж-Стейшен.

Сервис предлагает своим клиентам доставку заказов весом до 2,3 килограмма с помощью дрона. До 85 % посылок, доставляемых торговой площадкой, подпадают под этот критерий. Время доставки занимает не более 60 минут.

Для доставки товаров компания использует дрон MK27-2 с шестью пропеллерами, обладающими низким уровнем шума. Несмотря на то, что дроны полностью автономны и управляются компьютерными алгоритмами, которые в том числе отвечают за то, чтобы аппарат избегал препятствия, за каждой поставкой следит оператор.

Источник: 3dnews.ru