«Алые сердца Коре», «Королева Чорин» и еще 8 дорам про путешествия во времени

Здесь вы найдете истории, где герои переносятся из современности в прошлое или наоборот, сталкиваются с неожиданными ситуациями, историческими интригами и романтическими событиями. Каждая дорама по-своему увлекательна и показывает, как перемещения во времени могут менять жизнь и судьбы героев.

«Лунные влюбленные: Алые сердца Коре»

Во время солнечного затмения девушка из XXI века Ко Ха-джин попадает в прошлое, во времена государства Корё. Она просыпается в теле шестнадцатилетней аристократки Хэ Су и оказывается в центре борьбы принцев за трон и любовь.

«Королева Чорин»

Комедийная историческая дорама о современном шеф-поваре-мужчине, чья душа после несчастного случая переносится в тело королевы эпохи Чосон. Главный герой пытается выжить в теле женщины привыкнуть к дворцовым интригам и найти способ вернуться назад, одновременно помогая королю.

«Выходи замуж за моего супруга!»

История о мести и втором шансе в жизни. Главная героиня — смертельно больная Кан Чжи Вон узнает об измене мужа с лучшей подругой, после чего погибает от руки супруга, но чудесным образом возвращается на 10 лет назад, чтобы изменить свою судьбу.

«Принц с чердака»

Романтическая комедия-фэнтези о принце из эпохи Чосон, который вместе со своей свитой случайно переносится на 300 лет в современный Сеул. Пытаясь разгадать тайну гибели своей жены, герой адаптируется к жизни в будущем и встречает новую любовь.

«Брызги любви»

Это легкая мини-дорама о старшекласснице Дан Би. Из-за стресса перед экзаменами она вдруг переносится во времена эпохи Чосон. Там она встречает короля Ли, помогает ему справиться с засухой с помощью современных знаний и постепенно влюбляется в него.

«Король: Вечный монарх»

Сериал о любви, преодолевающей время и параллельные миры. Сюжет разворачивается вокруг императора Ли Гона, который пытается закрыть портал между двумя мирами — современной Республикой Корея и альтернативной Корейской империей, открытый его дядей-преступником.

«Шеф-повар тирана»

Шеф-поваре Ён Джи Ен переносится в эпоху Чосон и вынуждена готовить для сурового короля-тирана Ли Хона, балансируя между риском смертной казни, кулинарными дуэлями и попытками вернуться домой.

«Хватай Сон-джэ и беги»

Им Соль после трагической гибели своего кумира Рю Сон Джэ переносится на 15 лет назад. Она пытается изменить прошлое, спасти певца и предотвратить его гибель, заново переживая школьные годы.

«Сказание о Кумихо»

Главный герой, лис-оборотень Ли Ён, из-за инцидента с камнем-хранителем попадает в прошлоев 1938 год. Он вынужден защищать людей от монстров, противостоять бывшим друзьям-богам и искать способ вернуться в современность, попутно исправляя ошибки прошлого и встречаясь с братом Ли Раном.

«Время взывает к тебе»

Романтическая драма с элементами фантастики и детектива. История рассказывает о девушке Джун Хи, которая не может смириться со смертью возлюбленного. Через мистический кассетный плеер она переносится в 1998 год, оказываясь в теле старшеклассницы, и встречает парня, который словно копия ее погибшего любимого.