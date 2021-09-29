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Алматы номинировали на звание лучшего в мире города для отдыха в 2021 году
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Сегодня в 10:42

Алматы номинировали на звание лучшего в мире города для отдыха в 2021 году

Алматы получил номинацию в престижной в сфере туризма премии World Travel Awards 2021. Город может быть признан лучшим в мире для отдыха.

Премия была основана в 1993 году и считается наиболее полной и престижной в глобальной туристской индустрии. На церемонию награждения приглашают самых влиятельных участников сферы туризма. Голосование на 28 ежегодную премию World Travel Awards уже стартовало. Алматы попал в лист номинантов по двум категориям: «Лучший для отдыха город в мире» и «Лучший для отдыха город в Азии в 2021 году».

Всего в 2021 году объявлено 263 номинации в различных сферах: лучшие авиакомпании, отели, туристские достопримечательности и так далее. Победители будут объявлены на торжественной церемонии WTA Grand Final 2021, которая состоится в Москве 26 ноября 2021 года.

Источник: tengritravel.kz

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#алматы #туризм #отдых #номинация #лучшийгород
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